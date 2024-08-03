2024-08-03 19:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة ينتظر موافقة نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، على عرضه ومنحه مهلة للانضمام إلى صفوف البارسا.وقدم برشلونة عرضه الرسمي لوكيل ويليامز منذط أكثر من أسبوع، وينتظر موافقة اللاعب من أجل تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو (البالغ 58 مليون يورو).ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت مصادر داخل النادي الكتالوني أن مسؤولي البلوجرانا يخططون لانتظار رد ويليامز على العرض حتى 12 آب الحالي.وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى، أن" ويليامز سيعود في هذا التاريخ إلى المشاركة في التدريبات رفقة أتلتيك بيلباو".يذكر أن ويليامز ارتبط أيضا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكن قالت تقارير إن اللاعب رفض بالفعل عرض بطل فرنسا؛ لأنه لا يريد مغادرة الدوري الإسباني".