2024-08-03 19:54:06 - المصدر: منصة إيشان

حذرت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، رعاياها من أنها لن تتمكن من المساعدة وقت الأزمات القادمة، مع احتمال تدحرج الوضع على الحدود بين لبنان والكيان إلى حرب مفتوحة. وقالت الخارجية الأمريكية التي سبق أن نصحت رعاياها بمغادرة لبنان على الفور إن “العديد من شركات الطيران علقت أو ألغت رحلاتها مع لبنان، ولا تزال خيارات النقل التجاري […]

ظهرت المقالة أمريكا تحذر رعاياها في لبنان: غادروا فوراً أو احتموا في أماكن لفترة طويلة أولاً على ايشان.