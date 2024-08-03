مكتب عائلة جيف بيزوس يضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

2024-08-03 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عادة ما يتصدر الملياردير الأميركي جيف بيزوس عناوين الصحف بمشترياته باهظة الثمن، بداية من عقار بـ165 مليون دولار في لوس أنجلوس وعقار آخر في إنديان كريك في ميامي مقابل 177 مليون دولار، ويخت بنصف مليار دولار. لكن يبدو أن أكبر صفقة نفذها مؤسس أمازن مؤخراً هي استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر مكتب العائلة. ووفقاً لبيانات خاصة اطلعت عليها CNBC عبر منصة استخبارات الثروة FINTRX، فإن جميع الاستثمارات التي نُفذت هذا العام من قبل مكتب عائلة بيزوس والمعروف بـBezos Expeditions كانت في الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم أنه لم يتم الكشف عن مقدار هذه الاستثمارات، فإن Bezos Expeditions شاركت في جولات تمويل بقيمة تتجاوز مليار دولار. وشارك بيزوس بـ73.6 مليون دولار في الجولة الثانية لتمويل شركة محرك البحث بالذكاء الاصطناعي Perplexity AI في يناير كانون الثاني. كما استثمر 64 مليون دولار في جولة تمويل في أبريل نيسان. وعلى الأرجح، فإن قيمة استثمارات Bezos Expeditions في يناير كانون الثاني تضاعفت في أبريل نيسان، إذ كشفت الشركة أن قيمتها ارتفعت إلى مستوى يتراوح ما بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار. كما كشفت الشركة في فبراير شباط عن استثمار في شركة Figure AI للروبوتات البشرية. وفي الشهر الماضي استثمر بيزوس 300 مليون دولار في جولة التمويل الأولى لشركة Skild AI التي تركز على أنظمة الذكاء الاصطناعي للآلات والروبوتات. هذا وأكدت بيانات FINTRX على أن 70 من إجمالي استثمارات مكتب عائلة بيزوس يتركز على التكنولوجيا، فيما تأتي السلع الاستهلاكية بالمركز الثاني وعبر حصة 16، ثم الخدمات المالية والتصنيع. ويبدو أن التركيز الأساسي الآن ينصب على الذكاء الاصطناعي. وكان بيزوس قد كشف الشهر الماضي عن خطة لبيع أسهم في أمازون بحوالي 5 مليارات دولار، وذلك بعدما باع أسهماً في أمازون بقيمة 8.5 مليار دولار في فبراير شباط.