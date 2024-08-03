الداخلية: انخفاض نسبة الحرائق بنسبة 70% خلال شهر تموز

2024-08-03 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن انخفاض نسبة الحرائق بنسبة 70 خلال شهر تموز من العام الحالي 2024. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مديرية الدفاع المدني نجحت في خفض نسبة حوادث الحريق المسجلة في عموم المحافظات العراقية بنسبة 70 في شهر تموز لعام 2024، حيث بلغت 938 حادث حريق، في حين بلغت الحوادث المسجلة لعام 2023 من نفس الشهر 2907. وأضاف، ميري، إن مديرية الدفاع المدني تعد شهر تموز أعلى شهور السنة بأعداد الحرائق المسجلة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فرص مسبباتها. وتابع، أن المديرية تعد خفض نسبة الحوادث المسجلة خلال عام 2024، إلى وعي المواطن بالدرجة الأولى، فضلاً عن الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين لإجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، ومنها رفع التجاوزات التي هي من أبرز أسباب زيادة معدلات الحرائق خلال السنوات السابقة.