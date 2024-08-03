قوة أمنية تتدخل لإيقاف نزاع عشائري "عنيف" في ذي قار

2024-08-03 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين في قضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف على بيع قطعة أرض"، لافتا إلى أن "النزاع اوقفته قوات امنية بعد تدخلها بالقوة بين الطرفين".

وفي حادث آخر أضاف المصدر، ان " شابا يبلغ من العمر 15 عاما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله الواقع بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، ان "نتيجة الانتحار باءت بالفشل بعدما تدخل ذويه بانقاذه، حيث تم نقله للمشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما افادوا ان سبب الانتحار ابنهم هو بسبب حالته النفسية السيئة".