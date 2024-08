اطلاق 15 مليون اصبعية سابحة في اهوار الناصرية

2024-08-03 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير زراعة ذي قار، المهندس محمد عباس، أن الإطلاقات المائية في مناطق الأهوار تشهد استقراراً جيداً، مما شجع على إطلاق الاصبعيات السابحة. وأوضح خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن خطة العام 2024 تشمل إطلاق 25 مليون اصبعية سابحة من أسماك الكارب وأنواع أخرى عراقية. وأشار عباس إلى...

