2024-08-03 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، بغدادوأربيل على تطبيق اتفاقية سنجار، فيما ذكّرت الحكومة الاتحادية بوقوف المجتمعالدولي مع العراق لـ"كسر قبضة داعش" عام 2014، وذلك بمناسبة مرور 10سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان ترجمتهوكالة شفق نيوز: "اليوم نتذكر الضحايا ونكرم قوة الناجين من الإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ضد الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة،نتذكر أيضًا المسلمين السنة والكورد والأقليات الأخرى الذين كانوا ضحايا جرائمداعش".

وأضاف ميلر، أن "داعش قتلت واستعبدت آلاف الإيزيديين،وما يزال أكثر من 2.600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، ويستمر تحديد هويةالمقابر الجماعية واستخراج الجثث منها، ويحمل الناجون الندوب المؤلمة لتلك التجربةحتى هذا اليوم".

وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة للمجتمعات التي عانت منهذه المأساة المروعة لا يتزعزع، ومن واجب الجميع أن يكرم أولئك الذين فقدوا والناجينالشجعان من خلال العمل والالتزام الثابت بإعادة بناء هذه المجتمعات واستعادتها".

ولفت ميلر، إلى أن "العدالة والمساءلة والاندماجالسياسي ضرورية لضمان عزل وهزيمة المتطرفين العنيفين مثل داعش مرة واحدة وإلىالأبد"، مردفاً بالقول: "نحث على مواصلة تنفيذ قانون الناجين الإيزيديينوالتطبيق الكامل للأحكام الأمنية وإعادة الإعمار والأحكام الإدارية لاتفاقية سنجارلعام 2020، بالتشاور مع المجتمعات التي تعتبر سنجار موطنًا لها".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن "تنظيم داعشحاول تمزيق نسيج المجتمع العراقي من خلال حملة عنيفة من الكراهية والتعصب الديني، لكنالمجتمع الدولي وقف مع العراق لكسر قبضة داعش على العراق وسوريا، والبدء في إعادةبناء المجتمعات التي اضطهدها داعش".

وواصل ميلر، حديثه بالقول: "اليوم وبعد مرور عقد منالزمن على هذه المأساة المروعة، لدى العراق فرصة للشروع في مسار جديد يؤدي إلىالسلام والاستقرار والازدهار لجميع المجتمعات العراقية المتنوعة، ومن خلال القيامبذلك، يمكن للعراق أن يكون نموذجاً للاندماج الديني والعرقي لبقية المنطقة".

يُذكر أنه في 3 آب 2014، هاجم عناصر تنظيم داعش قضاءسنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلاًعن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا في 9 تشرين الاول 2020 إلىاتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء بشكل مشترك من النواحيالإدارية والأمنية والخدمية، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآنلأسباب سياسية، وفقاً لمسؤولين في إقليم كوردستان.