انتخاب رئيس البرلمان.. الخلافات مستمرة ولا موعد للحسم

2024-08-03 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة "إشراقة كانون"النيابية، باسم الغرابي، يوم السبت، عن آخر مستجدات ملف انتخاب رئيس جديد لمجلسالنواب، المتعثر منذ أكثر من 8 أشهر، عندما ألغت المحكمة الاتحادية عضوية محمدالحلبوسي.

يُذكر أن القوى السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس جديدللبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، فيوقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الجاري موعداً لحسم الخلافات السنية حولهذا الملف، دون أي جديد.

وقال الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "لغاية الآن، لايوجد أي اتفاق سياسي أو نيابي داخل مجلس النواب على تحديد موعد محدد لعقد جلسةانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".

وأضاف أن "الخلافات داخل المكون السني مستمرة ولمتحسم لا داخل ولا خارج مجلس النواب، كما لا يوجد اتفاق على مرشح دون الآخر"،مردفاً بالقول: "عندما تتفق الكتل السياسية داخل المكون السني على مرشح محدد،بعدها ستذهب رئاسة المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد".