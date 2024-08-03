2024-08-03 21:06:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وسائل إعلام صينية اليوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تقويض نفوذ الصين والبقاء كقوة مهيمنة في تلك المنطقة. الولايات المتحدة مستعدة لبدء حرب في آسيا لهزيمة الصين وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية: “بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تحويل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى برميل بارود هو […]

ظهرت المقالة “غلوبال تايمز”: أمريكا تريد حرباً كبرى في آسيا.. هدفها تدمير نفوذ الصين أولاً على ايشان.