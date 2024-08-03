2024-08-03 21:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإلقاء القبض على 13 اجنبياً وسط بغداد لمخالفتهم شروط الإقامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية ضمن قاطع مركز شرطة ملعب الشعب لمخالفتهم شروط الإقامة".

وأشار الى "القبض على 4 آخرين يحملون الجنسية البنغلاديشية ضمن قاطع الكرادة".

وتشن القوات الامنية العراقية حملات أمنية كبيرة لإلقاء القبض على المخالفين لشروط الإقامة والذين أغلبهم من حملة الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية والمصرية.