ارتفاع مزمن قبل شهرين.. شرط وحيد لانخفاض سعر صرف الدولار في العراق

2024-08-03 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المختص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، اليوم السبت (3 آب 2024)، ان سعر صرف الدولار في السوق الموازي سيبقى مرتفعا عن السعر الرسمي بسبب عدم إيجاد حلول من قبل البنك المركزي للحوالات السوداء.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، هو بسبب استمرار الحوالات السوداء لتمويل بعض التجارة الخارجية من قبل بعض التجار، دون إيجاد أي حلول لهؤلاء التجار من قبل البنك المركزي العراقي".

وبين ان "البنك المركزي العراقي مطالب بإيجاد حلول وإجراءات سريعة لهؤلاء التجار، خاصة التجار الصغار، الذي لديهم تجارة شبه يومية مع ايران سوريا وبعض الدول الأخرى المحظورة من التعامل بالدولار".

وأشار الى أن "هؤلاء التجار يلجأون الى السوق السوداء لغرض تمويل تجارتهم، وهذا ما يدفع لاستمرار بقاء الصرف مرتفعا في السوق الموازي بفارق كبير عن السعر الرسمي، وهذا الامر يتحمله البنك المركزي، فهو المسؤول عن هذا الملف".

وعادت اسعار صرف الدولار اليوم الى الارتفاع بشكل نسبي، ليلامس الـ150 الفا في البورصة، محافظا على الهذا المستوى منذ عيد الاضحى حيث ارتفع من 1450 دينارا الى حول الـ150 الف دينار او اقل واستقر في هذا النطاق حتى الان.