صعود القمة وانحدار سريع.. حالة حرارة العراق خلال الاسبوع الحالي

2024-08-03 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (3 آب 2024)، وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة منتصف الأسبوع القادم، فيما استبعد وجود أي موجات ساخنة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال اليومين المقبلين ستكون الأجواء اعتيادية ومقاربة ومعدلات متدنية حول إلى دون المعدل السنوي وشبه أجواء صيفيه مقبولة".

وبين ان "هناك ارتفاعا طفيفا بفارق درجتين مئوية منتصف الأسبوع القادم بسبب تباطؤ حركة الرياح وضعف في نشاطها، لتلامس بين 47 و 49 مئوية في بعض المدن الجنوبية والأقسام الوسطى".

وأضاف الراصد الجوي ان "هناك تراجعا نهاية الأسبوع بسبب عودة نشاط الرياح سيجعل الأجواء طبيعية وتبقى متذبذبة بين انخفاض وارتفاع تارة وتفاوت في المعدل حتى منتصف الشهر ونستبعد حدوث أي موجة ساخنة".

ويتوقع خبراء الطقس ان يشهد شهر اب موجة حر واحدة سريعة، بعد ان كان شهر تموز الماضي الافضل والاقل حرارة منذ سنوات في العراق.