سوق عقارات كردستان يتعافى تدريجيا.. كيف يؤدي استقرار الرواتب لانتعاشه؟

2024-08-03 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم السبت (3 آب 2024)، تسجيل تعافٍ تدريجي لسوق العقارات في إقليم كردستان بعد انحدار شهده هذا القطاع خلال الاعوام القليلة الماضية بسبب الازمات الاقتصادية في الإقليم.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "صرف الرواتب خلال العام الحالي وبأوقاتها تقريبا للموظفين وباقي الصنوف الأمنية والمتقاعدين، أدى لانتعاش سوق العقارات الذي أصابه الركود التام خلال العامين الماضيين".

وأضاف أن "صرف الرواتب أدى لعودة الثقة بالموظفين من قبل الشركات الاستثمارية والمجمعات السكنية، وبالتالي بدأ العديد من الموظفين يشترون المنازل بالتقسيط، فضلا عن توجه المواطنين العرب لشراء العقارات من المنازل والشقق في الإقليم، وهذا أدى للانتعاش والتعافي التدريجي"، معتبرا ان "التعافي الكامل يحتاج إلى سنة على الأقل".

وشهد اقليم كردستان خلال السنوات القليلة الماضية هزات اقتصادية كبيرة، توجت أخيرًا بايقاف تصدير نفط الاقليم عبر تركيا في اذار 2023، قبل ان يتم التوصل الى اتفاق مع بغداد مع بداية العام الحالي فضلا عن قرار من المحكمة الاتحادية الزم بغداد بدفع رواتب موظفي الاقليم بغض النظر عن الاتفاقات الثانوية بين بغداد واربيل، ما ادى لاستقرار دفع رواتب موظفي كردستان.

وبينما يعد من المستغرب ان يؤدي استقرار الرواتب لانتعاش سوق العقارات كون العقارات تحتاج الى الكثير من الاموال ولاعلاقة لها بالراتب الشهري للموظفين، الا ان استقرار الرواتب يؤثر بشكل او باخر ايضا على تحسّن واستقرار دفع الايجارات مما يمنح دفعة جيدة لانتعاش العقارات فضلا عن تحسن القدرة الشرائية للعقارات عبر الشركات الاستثمارية وبالتقسيط.