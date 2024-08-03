الفدرالي الأميركي يواجه انتقادات حادة مع تباطؤ سوق العمل في ظل مخاوف الركود

2024-08-03 21:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أثار الانخفاض الحاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر تموز، والذي جاء أكثر حدة من المتوقع، مخاوف من أن الفدرالي الأميركي يتحرك ببطء شديد لخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للأميركيين، الأمر الذي يعرضه لخطر الركود الذي كان يحاول تجنبه. وأظهر تقرير التوظيف الذي صدر يوم الجمعة الثاني من آب، أن الشركات أضافت 114 ألف وظيفة في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط ​​الزيادة البالغ 215 ألف وظيفة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. وارتفع معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3، وهو ما أدى إلى تفعيل قاعدة Sahm Rule، التي تربط بين بداية الركود ووقت ارتفاع متوسط ​​معدل البطالة المتحرك لثلاثة أشهر بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. تأتي هذه البيانات بعد يومين من اختيار الفدرالي الأميركي عدم خفض سعر الفائدة القياسي، الذي ظل عند أعلى مستوى له في 23 عاماً عند نطاق بين 5.25 و5.5 منذ تموز 2023. في تبرير للقرار، قال رئيس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، جيروم باول، إن اللجنة تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه إلى العودة إلى هدفه البالغ 2 قبل المضي قدماً في أي تحول في السياسة النقدية. ومن المهم أنه أكد أنه لا يرغب في رؤية المزيد من التباطؤ المادي في سوق العمل. أوضح باول أن خفض أسعار الفائدة مطروح على الطاولة في الاجتماع المقبل في أيلول ويؤكد تقرير الوظائف في تموز أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ستقدم ذلك لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن الفدرالي سيضطر إلى التحرك بشكل أكثر عدوانية مما كان سيحدث لو بدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من أيلول. قال كبير خبراء الاقتصاد في موديز، مارك زاندي: لقد ارتكبوا خطأ. كان ينبغي لهم خفض أسعار الفائدة منذ أشهر. يبدو أن خفض ربع نقطة في سبتمبر لن يكون كافياً. يجب أن يكون نصف نقطة مع إشارة واضحة إلى أنهم سيكونون أكثر عدوانية في تطبيع خفض أسعار الفائدة مما كانوا يشيرون إليه. واتفق كبير خبراء الاقتصاد في شركة إي واي بارثينون، جريجوري داكو، على أن اجتماع يوليو كان فرصة ضائعة للفدرالي، قائلاً إن الوضع كان سيصبح أكثر مثالية لو قدم البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة في حزيران. وأضاف: إذا كان لديك منظور استشرافي، فسترى أن مجمل البيانات يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وتباطؤ في زخم سوق العمل، وتراجع مستمر للتضخم، وهو ما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إليه بالفعل. لا يقتصر الأمر على خبراء الاقتصاد الذين يتهمون البنك المركزي بالتخلف عن المنحنى. ففي يوم الجمعة الثاني من آب، دعت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي كانت منتقدة شرسة لباول وقبل قرار هذا الأسبوع حثته على خفض أسعار الفائدة رئيس الفدرالي إلى اتخاذ إجراءات وشيكة. وكتبت على موقع إكس: لقد تم تحذيره مراراً وتكراراً من أن الانتظار لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى حفرة. بيانات الوظائف تومض باللون الأحمر. يحتاج باول إلى إلغاء إجازته الصيفية وخفض أسعار الفائدة الآن وليس الانتظار ستة أسابيع. في أعقاب تقرير الوظائف، عزز المتعاملون في أسواق العقود الآجلة للأموال الفدرالية الرهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية كاملة هذا العام، مما يعني ما يصل إلى خفضين بنصف نقطة نظراً لوجود ثلاثة اجتماعات فقط متبقية في عام 2024. قبل هذا التقرير، كان المشاركون في السوق قد وضعوا في الحسبان إجمالي 0.75 نقطة مئوية من التخفيضات لهذا العام. في يوم الجمعة، قامت بنوك وول ستريت بمراجعة توقعاتها بسرعة، حيث دعا جي بي مورغان، وسيتي غروب رسمياً إلى خفضين بنصف نقطة في سبتمبر أيلول، ونوفمبر تشرين الأول يتبعهما تخفيضات بربع نقطة في كل اجتماع بعد ذلك حتى يصل سعر الفائدة إلى مستوى محايد لا يقيد النمو. اقرأ أيضاً: بعد تقرير الوظائف انخفاض أسعار الرهن العقاري في أميركا لأدنى مستوى في أكثر من عام شارك رئيس الفدرالي الأميركي في شيكاغو، أوستن غولسبي، بعض المخاوف بشأن سوق العمل يوم الجمعة، لكنه حث على عدم الاستجابة المتسرعة. وقال: لا نريد أبداً المبالغة في رد الفعل تجاه أرقام أي شهر. وجد المسؤولون والاقتصاديون في الفدرالي بعض الراحة في حقيقة أن أكبر اقتصاد في العالم يبدو بعيداً عن الانهيار. قال باول يوم الأربعاء 31 يوليو تموز، إن فرص ما يسمى الهبوط الحاد حيث يؤدي إعادة التضخم لهدفه إلى الركود لا تزال منخفضة. وقال: لا ترى أي سبب للاعتقاد بأن هذا الاقتصاد إما يسخن أو يضعف بشكل حاد، هذا ليس في البيانات الآن. في الربع الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنحو 3. وعلاوة على ذلك، لا يزال المستهلكون ينفقون ولا يزال أصحاب العمل يوظفون، حتى لو كان كلاهما يحدث بوتيرة أبطأ. أقر رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في بنك أوف أميركا، والذي عمل سابقاً في الفدرالي، مايكل غابن، بأن الاقتصاد يبرد لكنه قال إنه لم يتصدع بعد. ولكن في طلقة تحذيرية للفدرالي، أضاف: إذا لم يخفضوا أسعار الفائدة، فإنهم يخاطرون بخلق ركود لا يريدونه.