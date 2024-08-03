2024-08-03 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الكيان في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي هجوم إيراني محتمل، وموقفه هو الرد عليه، دون الانجرار إلى حرب شاملة. وذكرت هيئة البث الصهيونية، أن “حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل، التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط الكيان”. وأشارت إلى أن “الموقف في إسرائيل هو […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: الكيان سيرد على الهجوم الإيراني المحتمل ولا يريد حرباً شاملة أولاً على ايشان.