أمين بغداد: انطلاق مشروع تأهيل سبع محلات سكنية في قاطع الرشيد

2024-08-03 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - ستار زاجيأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، انطلاق مشروع تأهيل سبع محلات سكنية في قاطع الرشيد.وقال كاظم- لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال حفل انطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل سبع محلات سكنية في قاطع الرشيد: إنه "تم إطلاق مشاريع خدمية جديدة في العاصمة بغداد، حيث توجهنا إلى جنوب غرب العاصمة في قاطع بلدية الرشيد، لتأهيل سبع محلات سكنية فيها، متمثلة بالمحلات (801 و809 و813 و823 و839 و843 و889)".وأضاف كاظم، أن "مركز الرصافة سيكون أيضا على موعد مع انطلاق مشاريع تطوير لعدد من المحلات السكنية، إذ تمت إحالة المحلات،(103 و121 و123 و133 و137 و502 و503)، إلى الشركات المتخصصة لغرض التأهيل والتطوير، كما أن هناك المزيد من المشاريع التي نتطلع لتنفيذها قريبا جدا".من جانبه، قال الوكيل الفني لأمانة بغداد علي حسن لفته لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة تحتفل اليوم بانطلاق تطوير 7 محلات في قاطع بلدية الرشيد، وسيتم تطوير 6 محلات أخرى في الأيام المقبلة ضمن هذا القاطع وهي كل من محلة (895 و877 و 871 و 829 و849 و 893)".وأضاف، أن "هنالك مشاريع أخرى في قطاعي الماء والمجاري، وزيادة المساحات الخضراء، ولا يقتصر الأمر على قطاع الطرق الذي تكفلت به دائرة المشاريع"، مشيرا إلى، أن "مسيرة أمانة بغداد لن تنتهي في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف أمين بغداد وجهود كوادر أمانة بغداد والوكلاء والمديرين العامين والموظفين بكل صنوفهم، وهنالك جهود جبارة تبذل ليلا و نهارا في سبيل تقديم أفضل خدمة لأهالي بغداد".