أتلتيكو مدريد يعزز هجومه بالنرويجي سورلوث

2024-08-03 22:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث، لأربعة مواسم مقبلة قادماً من فياريال الإسباني.

وجاء في بيان النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن صاحب الـ28 عاماً وقع عقداً لأربعة مواسم، حتى حزيران 2028.

وقال أتلتيكو: "توصل أتلتيكو مدريد وفياريال لاتفاق من أجل انتقال ألكسندر سورلوث، الذي يوقع لنادينا لأربعة مواسم مقبلة، النرويجي صاحب الـ28 عاماً، دولي مع منتخب بلاده، هو مهاجم صاحب إمكانات كبيرة بسبب طوله البالغ 195 سم".

وأضاف البيان: "بعد أن نشأ في صفوف روزنبورغ، لعب سورلوث للفريق الأول في 2013 في مباراة بتصفيات الدوري الأوروبي، وسجل فيها، ثم انتقل لدوريات عديدة مثل الهولندي والإنجليزي والبلجيكي، والألماني، قبل أن يحط الرحال في "الليغا" مع ريال سوسييداد، ثم انتقل بعد ذلك لصفوف فياريال في 2023، حيث قدم موسماً استثنائياً، مسجلاً 26 هدفاً، و6 مساهمات خلال 41 مباراة".

وعلى صعيد المنتخب النرويجي، ظهر سورلوث للمرة الأولى في 2016 وعمره 20 عاماً أمام البرتغال، ويمتلك 18 هدفاً و7 مساهمات في 53 مباراة.

وكان سورلوث قد اجتاز الكشف الطبي صباح اليوم السبت في إحدى عيادات مدريد، وذلك بعد ساعات من وصوله للعاصمة الإسبانية.

ولم يشارك سورلوث في مباراة فياريال الودية أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي الجمعة، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على انتقاله للأتلتي.

وكان أتلتيكو قد أعلن رسمياً اليوم السبت تعاقده مع الدولي الإسباني روبين لو نورماند لـ5 مواسم مقبلة من ريال سوسييداد الإسباني، من أجل دعم دفاعه، ليصبح المهاجم النرويجي ثاني تدعيماته في الميركاتو الحالي.