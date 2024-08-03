2024-08-03 23:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب منتخب الشباب العراقي على نظيره منتخبِ البحرين بثلاثة أهدافٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ الودية التي أقيمت اليوم السبت في ملعبِ المدينة الرياضيّة.

وقاد المباراة الطاقمُ التحكيميّ المؤلف من الدوليّ أحمد كاظم وكرار عباس وكرار عبد الكريم، والمقيم خليل إبراهيم.

وأحرز الأهداف حسين فاهم وأيمن لوي وكرار جعفر، وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في البصرة بدر ناصر.

وتأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ المنتخب العراقي لدخولِ تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول / سبتمبر المُقبل في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي.

ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائياتِ كأس آسيا، كما تتأهل أفضلُ خمسة منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في تصفياتِ مجاميع القارة إلى النهائياتِ أيضاً.