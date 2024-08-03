2024-08-03 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت (3 آب 2024)، عدم وجود موعد محدد للتصويت على الخطة الاستثمارية والخدمية للمحافظة.

وقالت رئيس اللجنة زهراء السلمي لـ"بغداد اليوم"، ان "الخطة الاستثمارية جرى تعديل بعض المشاريع فيها وستخضع للسياقات القانونية بقراءتها قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليها".

وأوضحت أن "استضافة المحافظ في الجلسة الأخيرة للمجلس لم تكن كما فسرها البعض انها جلسة لتمرير الخطة كون ان المشاريع تجري بلورتها من قبل اللجنة المشكلة من المجلس وسيصار الى تهيئة الخطة بالفترة المقبلة".

واضافت السلمي ان "خطة المشاريع نريدها خطة لتلبية تطلعات المجتمع البصري بغية تنفيذ مشاريع لخدمتهم".

وسبق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدد على الحكومات المحلية بضرورة ان تكون أولويات المشاريع الاستثمارية في المحافظات متطابقة مع رؤية وبرنامج الحكومة الاتحادية.