خلال استقباله ساكو.. الحكيم يصف الأديان والطوائف بأنها "جسورنا نحو العالم"

2024-08-03 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (3 اب 2024)، المسيحيين للتمسك بارضهم وعودة المهاجرين منهم الى العراق، معتبرا انهم لايقاسون بعددهم بل بكونهم اضافة نوعية للثقافة العراقية.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم "استقبل الكاردينال رافائيل لويس ساكو رئيس بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم"، مبينا انه "دار خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع العامة لاسيما الشؤون التي تخص المسيحيين في العراق".

وبحسب البيان، أكد الحكيم "اعتزازه بالمكون المسيحي الكريم وعمق العلاقة التاريخية معه"، مبينا أنهم "لا يقاسون بعددهم بل بكونهم إضافة نوعية وإثراء للثقافة العراقية، حيث تشكل الأديان والطوائف في العراق جسور العراق نحو العالم".

ودعا "المسيحيين للتمسك بأرضهم ووطنهم وعودة طوعية للمهاجرين منهم"، مشددا على "ضرورة تعزيز الوئام المجتمعي واحترام جميع الأديان والطوائف لاسيما المسيحيين واحترام المؤسسات والشخصيات الدينية وضرورة الاعتزاز بما تحقق، ونشر الحالة الإيجابية في المجتمع وأهمية أن يكون للمؤسسات الدينية والاجتماعية دور كبير في ذلك".

وحول تطورات الأوضاع في غزة، عبر الحكيم عن "استغرابه لصمت المجتمع الدولي على الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وجدد إدانته للانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة التي تدفع باتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة".