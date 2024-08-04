المطارات والملاحة الجوية تجري حملة تطوير وتأهيل شاملة لمطار بغداد الدولي

2024-08-04 00:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع‏اجرت الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية، حملة تجديد وتطوير شاملة في مطار بغداد الدولي في خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات في مطار بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفقا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بتنفيذ حملة تطوير شاملة لمطار بغداد الدولي ،ان الشركة أنهت مؤخرا عملية صبغ أرصفة الشوارع المحيطة بالمطار كجزء من الجهود المستمرة لتأهيل مرافق المطار اضافة الى تنظيف المبازل واعمال الصيانة اليومية".‏من جانبه اشار مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي، ‏أن "الشركة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز المرافق العامة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مطار بغداد الدولي كمركز رئيسي للنقل الجوي في المنطقة بتحقيق أعلى معايير الجودة وراحة المسافرين".