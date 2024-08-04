أنشيلوتي يكشف أسباب فشل هازارد مع ريال مدريد

2024-08-04 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن أسباب فشل البلجيكي المعتزل إدين هازارد في صفوف الفريق الملكي.وأتي ذلك في حديث أنشيلوتي عبر بودكاست مع متوسط ميدان تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل.وقال أنشيلوتي بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إدين فتى رائع، وكان يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع، لكنه لم يكن يحب التدريب وكنا على علم بذلك".وأضاف: "عندما تخوض مباراة كل 3 أيام، ليس من المهم أن تتدرب بقوة، بل لا تستطيع حتى التدرب بحدة عالية، في الحقيقة عليك التدرب بقوة فقط عندما لا تشارك في المباريات".وتابع: "أعتقد أن مشكلة هازارد تمثلت في الإصابات ومعاناته في المنافسة، فكان يتوجب عليه التدرب بحدة عند عدم المشاركة".وواصل: "في ليل كان يشارك أساسيًا في كل المباريات، وبعدها وقع لتشيلسي ولعب بصورة رائعة، وبعدها وصل إلى هنا مصابا".وأتم: "عندما تتواجد في ريال مدريد وتعاني من إصابة، عليك العودة والمنافسة مع الآخرين، فعند عدم مشاركتك سيتواجد لاعب آخر بدلا منك، وبالتالي هو عانى في تلك المنافسة والقتال من أجل اللعب".