معاون ذي قار لشؤون المتابعة: ملف البلدية يعاني من فساد متراكم

2024-08-04 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:صرح معاون ذي قار لشؤون المتابعة أحمد الحجامي، بأن ملف البلدية في المحافظة يعاني من فساد كبير ومشاكل متراكمة على مدى السنوات. وأوضح الحجامي في برنامج “هموم الناس” الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي أن الآليات والكابسات التابعة للبلدية غير كافية وقديمة ولا تؤدي الغرض المطلوب منها،...

