مدير الدفاع المدني في ذي قار: حريق بساتين النخيل لم يؤثر على عمل الطاقة الحرارية

2024-08-04

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير الدفاع المدني في محافظة ذي قار، العميد أحمد حسن، بأن الحريق الذي اندلع مساء أمس في مدينة الناصرية كان في عدد من بساتين النخيل القريبة من محطة الطاقة الحرارية، مؤكداً أن الحريق وقع خارج المبنى ولم يتسبب بأي أضرار للمحطة. وأوضح حسن أن فرق الدفاع المدني...

