اعتقال ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين بحادثين منفصلين في بغداد

2024-08-04 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (4 آب 2024)، باعتقال ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين بحادثين منفصلين في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "ثلاثة اشخاص يستقلون عجلة مدنية اقدموا على تسليب دراجة نارية من احد الأشخاص"، مبينا أنه "تمت ملاحظته من قبل قوة امنية قريبة حيث لاذ اثنين منهم بالفرار، فيما حاول سارق الدراجة الهرب واصطدام بدورية عسكرية ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة والقبض عليه ضمن منطقة القادسية".

وأضاف انه "وفي حادث اخر، حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة عرب جبور في الدورة".

وتابع المصدر ان "المشاجرة اسفرت عن إصابة شخصين اثنين من طرفيها"، مشيرا الى ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت اثنين منهم وتم ايداعهما التوقيف".