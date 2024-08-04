2024-08-04 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الاحد (4 آب 2024)، بمقتل مستوطنة وإصابة 4 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت في منطقة حولون قرب تل أبيب.

وتضاربت الانباء بشأن الحادث، حيث اشارت مصادر محلية عبرية الى ان "عدد المصابين ارتفع إلى 5، اثنان منهم بحال الخطر، في عملية الطعن، التي وقعت في 3 مناطق بحولون"، فيما اكدت مصادر أخرى أن "موقع عملية الطعن في حولون، وسط البلاد، وأصيب خلالها 5 مستوطنين، أحدهم بحالة حرجة وآخرين بجراح خطيرة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير "تفيد بمقتل مستوطنة جراء عملية الطعن".

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن في حولون"، مشيرة إلى أن المنفذ من سكان الضفة الغربية.

وأكدت أنها "تبحث عن مشتبه ثان بالهجوم في الموقع".

المصدر: وكالات