من النجف الأشرف.. وزير الكهرباء يصدر عدة توجيهات لتحسين الطاقة في منطقتي البراكية والنداء

2024-08-04 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عدة توجيهات لتحسين الطاقة الكهربائية في منطقتي البراكية والنداء بمحافظة النجف الأشرف.وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل تفقد منطقتي البراكية والنداء في محافظة النجف الأشرف، والتقى الشيوخ والوجهاء في كلا المنطقتين، بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس، حيث استمع الوزير إلى الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل الأهالي".وأكد وزير الكهرباء، "حرص الوزارة على تلبية احتياجات جميع المناطق من الطاقة الكهربائية".وأصدر وزير الكهرباء عدة توجيهات، وهي "شمول منطقتي البراكية والنداء بالمرحلة الثانية من حملة تأهيل وفك الاختناقات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، فضلاً عن إجراء مسح ميداني شامل لجميع أنحاء المنطقتين، بهدف تحديد الاحتياجات الدقيقة من محطات التوزيع والمحولات، وتقييم حالة شبكات التوزيع ذات الضغط العالي والواطئ، وتحديد متطلبات تأهيلها".وأكد الوزير، أن "هذه الخطوات تأتي ضمن ستراتيجية الوزارة الشاملة لتحسين واقع الكهرباء في جميع أنحاء العراق، مع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات".من جانبهم، أعرب شيوخ ووجهاء المنطقتين عن "تقديرهم لهذه الزيارة الميدانية وللاهتمام الذي أبداه وزير الكهرباء باحتياجات الأهالي".كما أبدى رئيس وأعضاء مجلس المحافظة "استعدادهم للتعاون الكامل مع وزارة الكهرباء لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع".