زيدان والمياحي يبحثان آلية معالجة الإشكاليات القانونية في واسط

2024-08-04 10:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي، معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بواسط.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل، محافظ واسط محمد جميل المياحي".وأضاف، أن "زيدان، بحث مع المحافظ، التنسيق بين القضاء وإدارة المحافظة في معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالمحافظة".