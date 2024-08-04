اول اقتراع منذ 5 سنوات.. متغيرات كثيرة حكمت كردستان ستنعكس على الانتخابات

2024-08-04 10:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

توقع السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الأحد (4 اب 2024)، اتساع الصراع والخلافات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات في الإقليم.

وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الصراع السياسي سيكون على أشده، حيث سيتم استخدام الأساليب حتى غير القانونية، والمنافية للأخلاق السياسية في الدعاية الانتخابية".

وأضاف أن "جميع الأحزاب سواء الحاكمة، أو حتى التي في المعارضة تدرك حجم الامتعاض الشعبي من السياسيين والوضع القائم في الإقليم".

وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات العراقية، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة وتشديد العقوبات على من يخالف قوانين الدعاية الانتخابية ويستخدم الطرق غير المشروعة".

ويستعد اقليم كردستان لاقامة سادس انتخابات لتشكيل برلمان اقليم كردستان والمتأخرة منذ 3 سنوات، في تشرين الاول المقبل، فيما ستحكم هذه الانتخابات العديد من العوامل والمتغيرات السياسية التي شهدها اقليم كردستان منذ اخر انتخابات اقيمت عام 2018.



