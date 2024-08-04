2024-08-04 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

اتخذت وزارة الداخليَّة إجراءات صارمة لمواجهة ما يُسمَّى (الدرع العشائري) عبر تصنيفه وفق المادة 4 إرهاب. وقال المتحدّث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح لجريدة “الصباح” إن “المدَّة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يُسمَّى (الدرع العشائري) أي أنَّ كلَّ عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تُعدّ وجهاً […]

ظهرت المقالة الداخلية تواجه “الدرع العشائري” بالمادة “4 إرهاب” أولاً على ايشان.