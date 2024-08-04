إنجاز مشاريع زراعية حيوية ضمن البرنامج الحكومي

2024-08-04 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أتمت وزارة الزراعة عدداً من المشاريع الحيوية الداعمة لشقي الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد. وقال الوكيل الإداري لوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن أهم المشاريع التي أنجزتها وزارته والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، ملف زراعة محاصيل الخضر الصيفية والشتوية باستخدام تقانات الري الحديثة، والزراعة المحمية البلاستيكية، ما نتج عنه إنتاج زراعي وفير وسدِّ الحاجة المحلية من محاصيل الخضر، وتصدير الفائض منها. وفي مجال الثروة الحيوانية، بين الجبوري أن وزارته وزعت للمدة ذاتها اللقاحات والأدوية البيطرية ونفذت الحملات المجانية من قبل دائرتي البيطرة والثروة الحيوانية، فضلاً عن دعم مشاريع تربية وتسمين العجول و دعم المربين والمزارعين بأعلاف الذرة الصفراء لزيادة اإنتاج المحلي، علاوة على توزيع النخالة العلفية ودبس المولاس مجاناً بين مربي الماشية ضمن أربع محافظات هي المثنى وذي قار وميسان والبصرة . وأكد التوجه إلى اعتماد الزراعة الذكية للتعامل مع التغيرات المناخية باستخدام التكنولوجية الحديثة، واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة بالباذرة المسمدة لغرض نثر البذور، إضافة إلى التسوية الليزرية التي أسهمت بتقنين استخدام المياه.