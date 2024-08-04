إكمال طريق الحج البري نهاية 2024

2024-08-04 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت دائرة الطرق والجسور في النجف الأشرف، بوصول نسبة إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من طريق الحج البري، إلى نسب إنجاز متقدمة، مبينة أن العمل بالمرحلتين سيكتمل نهاية العام الحالي. وأوضح مدير الدائرة فلاح حسن الدجيلي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أن دائرته شرعت بتنفيذ مرحلتين من المشروع المذكور، كل واحدة منه يبلغ طولها 50 كم، مبينا أن المرحلة الأولى تضم مجسر وادي حُسُب الذي يبلغ طوله 288 مترا، ووصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز . وأشار إلى أن دائرته تنفذ مشاريع أخرى في النجف، مثل جسر جديد مواز لجسر الإمام علي عليه السلام، الذي سينجز في ستة أشهر، فضلا عن مشاريع محطات الوزن التي تمت المباشرة بثلاثة منها، ومشروع توسعة طريق نجف – كربلاء الذي يتألف من أربعة ممرات عرض كل واحدا منها 15 مترا، ما يعطي انسيابية عالية وجمالية للطريق. وفي ما يتعلق بالمشاريع المحلية، ذكرت المسؤولة عن متابعتها، ميسم عبد الزهرة، لـ”الصباح”، أنها تنقسم إلى استثمارية وتشغيلية، منوهة بأن الاستثمارية تمول من هيئة إعمار المحافظة ضمن موازنة تنمية الأقاليم، ومن مشاريعها تنفيذ جسرين حديديين في ناحية القادسية، وصلت نسبة إنجازهما الإجمالية إلى 92 بالمئة، ومشروع توسيع جسر السوارية وجسر كونكريتي آخر.