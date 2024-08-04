الضحايا في ثلاثة مواقع مختلفة.. مقتل إسرائيليين اثنين في عملية طعن جنوب تل أبيب

2024-08-04 12:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اسرائيل







أعلن الإسعاف الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة اثنين آخرين في عملية طعن بمدينة حولون جنوب تل أبيب.





كما قتل المهاجم بالرصاص بعد تنفيذ العملية، على ما أفادت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية والشرطة، في ظل التوتر الشديد المخيم في المنطقة على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.





وأوردت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" في بيان أن الهجوم وقع في أحد الشوارع وفي مواقع مختلفة من مدينة حولون بضاحية تل أبيب القريبة.





من جهتها أفادت الشرطة في بيان أن شرطيا وصل إلى الموقع بسرعة قتل الشخص الذي يشتبه بشنه الهجوم، وهو من سكان الضفة الغربية.





وبعد الهجوم توفيت امرأة في السبعين من العمر إثر إصابتها بجروح خطيرة، بحسب جهاز الإسعاف، كما توفي رجل مسن كانت حالته حرجة، وأصيب رجل في الـ68 إصابة بالغة ورجل في الـ26 إصابته متوسطة، بحسب المصدر ذاته.





وأضاف جهاز نجمة داوود "كان هجوما معقدا وصعبا، إذ كان الضحايا في ثلاثة مواقع مختلفة على مسافة حوالى 500 متر الواحد عن الآخر".





ووقع الهجوم خلال فترة الذروة الصباحية في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن منفذ الهجوم طعن أشخاصا بالقرب من محطة للتزود بالوقود وحديقة.







