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العراق يتراجع مرتبة في لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

العراق يتراجع مرتبة في لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا
العراق يتراجع مرتبة في لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا
2024-08-04 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية ،اليوم الأحد، عن تراجع العراق الى المرتبة الثانية عربيا في عدد الزائرين في شهر يونيو /حزيران من العام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "السعودية تصدرت الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال حزيران بعدد 140 الفاً و 123 سائحاً، مضيفا ان العراق احتل المرتبة الثانية عربيا بعدد السياح الى تركيا.

كما أضافت الوزارة أن "عدد السائحين العراقيين الى تركيا خلال حزيران بلغ 102 الف و 864 سائحاً، منخفضا بنسبة 2.1% عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 117 الفاً و 593 سائحا، و انخفض بنسبة 2.25 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 122 ألفا و 899 سائحا".

وتابعت ان "الاردن جاء ثالثا بعدد 46 ألفا و 53 سائحا، ومن ثم الكويت رابعا بعدد 37 ألفا و991 سائحا، ثم لبنان خامسا بعدد 29 الفا و 868 سائحا، والامارات سادسا بعدد 12 الفا و 362 سائحا، والقطر سابعا بعدد 7 الفا و 949 سائحا ، والبحرين ثامنا بعدد 6 آلاف و876 سائحا".

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