العراق يتراجع مرتبة في لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

2024-08-04 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية ،اليوم الأحد، عن تراجع العراق الى المرتبة الثانية عربيا في عدد الزائرين في شهر يونيو /حزيران من العام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "السعودية تصدرت الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال حزيران بعدد 140 الفاً و 123 سائحاً، مضيفا ان العراق احتل المرتبة الثانية عربيا بعدد السياح الى تركيا.

كما أضافت الوزارة أن "عدد السائحين العراقيين الى تركيا خلال حزيران بلغ 102 الف و 864 سائحاً، منخفضا بنسبة 2.1% عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 117 الفاً و 593 سائحا، و انخفض بنسبة 2.25 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 122 ألفا و 899 سائحا".

وتابعت ان "الاردن جاء ثالثا بعدد 46 ألفا و 53 سائحا، ومن ثم الكويت رابعا بعدد 37 ألفا و991 سائحا، ثم لبنان خامسا بعدد 29 الفا و 868 سائحا، والامارات سادسا بعدد 12 الفا و 362 سائحا، والقطر سابعا بعدد 7 الفا و 949 سائحا ، والبحرين ثامنا بعدد 6 آلاف و876 سائحا".