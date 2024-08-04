2024-08-04 12:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بالمبنى بـ”أبي هاجر”، شمالي العاصمة بغداد، بعد أن هدد مواطنين بالتصفية. وذكر الجهاز في بيان، أنه “بعملية نوعية وجهد استخباري مكثف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد”. وبين أن المتهم “كان يقوم […]

ظهرت المقالة “أبو هاجر” يهدد بقتل الذين ينصبون كاميرات منزلية في الطارمية والأمن الوطني يطيح به أولاً على ايشان.