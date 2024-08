بالصور: المئات من خريجي “التسعينات“ يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل

2024-08-04 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تظاهر المئات من خريجي مواليد التسعينات للمرة الثانية أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، مطالبين بتوفير فرص عمل. وأفاد المتظاهر محمد حسن لشبكة أخبار الناصرية أنهم تجمعوا اليوم أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بإيجاد فرص عمل داخل الشركات النفطية التي تضم الآلاف من العمال الأجانب، في حين يعاني...

