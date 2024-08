2024-08-04 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شبكة اخبار الناصرية تنشر اسعار الدولار في السوق المحلية بمدينة الناصرية. سعر الشراء149,500 سعر البيع 150,000

