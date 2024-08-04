الأمن الوطني يلقي القبض على "أبو هاجر"

2024-08-04 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مكثف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد".

وأضاف أن "المتهم كان يقوم بعمليات الترهيب والابتزاز بحق أبناء القضاء من شيوخ العشائر والوجهاء والمنتسبين للقوات الأمنية عبر إرساله رسائل نصية إلى الهواتف يتوعد فيها بالقتل والتصفية، فضلاً عن تهديده المواطنين الذين يقومون بنصب كاميرات في منازلهم خشية كشف تحركاته أو هويته، وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة اعترف صراحةً بقيامه بالتهديد تحت عنوان ما يسمى (ولاية شمالِ بغداد)".

وتابع أن "المتهم ضُبط بحوزته عدد من شرائح السيم كارت وأسلحة وإطلاقات نارية"، لافتاً إلى أنه "جرت إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".