وزير التربية والاعرجي يبحثان تعزيز الكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل

2024-08-04 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد (4 آب 2024)، مع مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، تعزيز الكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل.

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي والوفد المرافق له، التقى اليوم الأحد، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري".

وأضاف ان "الطرفين بحثا دعم متطلبات وزارة الهجرة والمهجرين ومناقشة موضوع المدرسة الابتدائية ورياض الأطفال وتزويدها بالكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل".