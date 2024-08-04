مجلس ديالى يعقد أولى جلساته بعد انتخاب "الكروي"

2024-08-04 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

عقد مجلس ديالى، اليوم الأحد (4 آب 2024)، أولى جلساته بعد انتخاب عمر الكروي رئيسا له.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس محافظة ديالى علي نجم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" مجلس ديالى عقد أولى جلساته في مقره الرسمي وسط مدينة بعقوبة بحضور 12 عضواً ورئاسة عمر الكروي ونائبه سالم التميمي".

وأضاف ان" الجلسة تضمنت مناقشة عدة ملفات هامة أبرزها النظام الداخلي وسبل تطويره بما يتناسب مع الأوضاع ويخلق مرونة عالية لافتا الى ان" الجلسة تاتي في إطار المضي بمهام المجلس وفق ما اقره القانون".

وأشار نجم الى ان" مجلس ديالى سيحدد توقيتات جلساته الأسبوعية وبقية الملفات الأخرى من خلال تواصل الرئاسة مع بقية الأعضاء".

وصوت مجلس محافظة ديالى بعد منتصف ليل الخميس الماضي على اختيار عدنان الجاير محافظاً لديالى.

كما صوت المجلس على انتخاب عمر الكروي رئيسا لمجلس المحافظة وسالم التميمي نائبا لرئيس المجلس في جلسة عقدت في فندق الرشيد ببغداد.