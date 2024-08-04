الموارد تطلق حملة كبرى لكري وتنظيف جدول السابلة في ذي قار

2024-08-04 12:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد (4 آب 2024)، اطلاق حملة كبرى لكري وتنظيف جدول السابلة الترابي في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "ملاكاتها باشرت وبإشراف مديريتها في محافظة ذي قار بحملة كبرى لكري وتنظيف جدول السابلة الترابي في قضاء الرفاعي".

وأضافت انها "استجابت لمناشدات أهالي قضاء الرفاعي لتنظيف الجدول، من الترسبات الطينية والنباتات المائية بهدف تسهيل انسيابية المياه وضمان إيصالها إلى جميع المستفيدين من ذنائب الجدول ومحطات الإسالة".

وتابعت الوزارة انها "ستنفذ أعمال الكري والتنظيف للجدول بطول 20 كم وبمشاركة 15 آلية بين حفارات ذراع طويل وبلدوزر وشفلات"، مبينة ان "هذه الحملة نفذت استجابةً لمناشدات وجهاء قضاء الرفاعي وأهالي القرى المستفيدة من جدول السابلة الترابي".