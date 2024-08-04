محتجون غاضبون يغلقون دوائر حكومية بذي قار مطالبين بإعفاء مسؤول محلي (فيديو)

2024-08-04 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن العشرات من المحتجين الغاضبين أغلقوا دوائر حكومية في إحدى مناطق شمال ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من المحتجين في قضاء الغراف نظموا تظاهرة كبيرة في القضاء للمطالبة بإعفاء القائممقام، حسن الخفاجي، من منصبه".

وبين المصدر، ان " المحتجين أغلقوا ثلاث دوائر حكومية في القضاء، هي مبنى القائممقامية و البلدية والتسجيل العقاري، فيما رفعوا شعار (كلا كلا القائممقام)".

في غضون ذلك تظاهر العشرات من خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2023 أمام مبنى وزارة الصحة في العاصمة بغداد، مطالبين بالتعيين المركزي عملا بقانون التدرج الطبي.