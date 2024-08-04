الكشف عن مقتل "قائد عسكري حوثي" بضربات جرف الصخر

2024-08-04 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد (4 آب 2024)، عن مقتل قائد عسكري من اليمن جراء قصف أمريكي على مدينة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مشرق نيوز الإيرانية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "حسين عبد الله مستور الشعبل أحد قادة حركة أنصار الله الحوثية لقي مصرعه جراء هجوم أمريكي على العراق".

وأضافت الوكالة إن "حسين عبد الله مستور الشعبل بمهمة خارج اليمن ولقي مصرعه جراء هجوم وقع على مواقع عسكرية لكتائب حزب الله العراق في محافظة بابل".

وتعرضت كتائب حزب الله العراق لهجوم أمريكي على مواقع عسكرية في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من الحشد الشعبي في انفجارات وقعت بمنطقة جرف الصخر.