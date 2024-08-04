2024-08-04 14:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أدى تجدد أعمال العنف في شوارع بريطانيا، اليوم الأحد، إلى تلف في الممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاضطرابات المستمرة منذ أربعة أيام في أعقاب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي. وهذه الاحتجاجات هي الأوسع نطاقاً في البلاد منذ 13 عاماً. واندلعت أعمال شغب شارك فيها مئات […]

ظهرت المقالة مناهضة للهجرة وللمسلمين.. بريطانيا تشهد أعنف وأوسع احتجاجات منذ 13 عاماً أولاً على ايشان.