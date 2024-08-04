الالماني يعطل انضمام أحد نجوم اتحاد جدة السعودي الى برشلونة

2024-08-04 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الاحد (4 آب 2024)، عن تعطيل المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، انتقال أحد نجوم اتحاد جدة السعودي إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فأن "برشلونة يتابع الميركاتو تحسبًا لضرورة تفعيل أي صفقة بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن "الألماني فليك أوقف الصفقة التي كانت ستكون بصيغة الإعارة مع خفض كبير في راتب كانتي".

وأضافت انه "رغم أن كانتي يرتبط مع الاتحاد بعقد حتى 2027 براتب 25 مليون يورو، إلا أنه يرغب في مغادرة السعودية والعودة إلى دوري أوروبي كبير"، موضحة ان "كانتي لم يتكيف مع حياته الجديدة وطلب من وكلائه محاولة إعادته إلى أوروبا".

المصدر: وكالات