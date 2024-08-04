2024-08-04 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الأحد، عن قرب إطلاق الدرجات الوظيفية التي تصل إلى أكثر من 7000 درجة.

وقال الكروي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الدرجات الوظيفية البالغة أكثر من 7000 درجة متوفرة حاليًا لدى الحكومة المحلية في مبنى المحافظة".

وأضاف الكروي أن "المجلس وبالتنسيق مع الحكومة المحلية سيشكل لجنة خاصة بشأن هذه الدرجات الوظيفية لإطلاقها وتوزيعها بشكل انسيابي على مستحقيها."

وأشار الكروي إلى أن "المجلس صوت اليوم على النظام الداخلي وسيشرع بتشكيل اللجان للقيام بمهامه الرقابية والتشريعية، لا سيما فيما يخص متابعة الدوائر والوحدات الإدارية واستبدال بعض إداراتها."