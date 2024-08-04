2024-08-04 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يموت نحو 168054 شخصاً حول العالم يومياً لأسباب عديدة، بما في ذلك الأمراض الطبيعية والحوادث والعنف والكوارث غير المتوقعة، وقد حل العراق في المرتبة السادسة بين الدول العربية الأكثر بمعدل الوفيات اليومية.

وقد تتفاوت هذه الأرقام بشكل كبير بين البلدان، وتتأثر بقدرة الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستقرار الاجتماعي، والتطور التكنولوجي، والوضع الاقتصادي العام.

وذكرت مجلة ceowrold الأمريكية أن، الدولتين الأكثر سكانًا، الصين والهند، تسجلان أعلى عدد من الوفيات اليومية بواقع 29830 و26097 على التوالي، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بواقع 8091 حالة وفاة يومية، وهو ما يسلط الضوء على الارتباط بين حجم السكان وإجمالي الوفيات، وتأتي نيجيريا في المرتبة الرابعة بواقع 7613 حالة وفاة، وتأتي خامسا اندونيسيا بواقع 5836 حالة وفاة.

وعربيا تأتي مصر في المقدمة بواقع 1701 حالة وفاة، وجاءت السودان ثانيا بواقع 865 حالة وفاة، والمغرب ثالثا بواقع 615 حالة وفاة، واليمن رابعا 561 حالة وفاة، وتأتي الجزائر خامسا بواقع 553 حالة وفاة، وياتي العراق سادسا بواقع 543 حالة وفاة، والصومال سابعا بواقع 514 حالة وفاة.

وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى أن أقل الدول في حالة الوفاة هي دول: توفالو وبالاو وسان مارينو وجزر مارشال بواقع 1 حالة وفاة.