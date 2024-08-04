2024-08-04 14:30:36 - المصدر: اخبار لبنان

دعت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان عاجل لها اليوم، جميع المواطنين البريطانيين المتواجدين في لبنان إلى مغادرته فوراً، وذلك في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإرسال فريق من قوات الحدود وموظفين قنصليين وأفراد عسكريين إلى الشرق الأوسط لدعم موظفي السفارة البريطانية في لبنان وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين البريطانيين الراغبين في المغادرة.

وحثت الوزارة جميع المواطنين البريطانيين المسجلين لديها على تحديث بياناتهم والتسجيل لتلقي أحدث الإشعارات والتوجيهات.