رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح المحكمة التجارية في بغداد

2024-08-04 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مبنى المحكمة التجارية في بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان افتتح مبنى المحكمة التجارية في بغداد والتي تختص بجميع الدعاوى التجارية في بغداد".

وأضاف أن "الافتتاح حضره رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، ونواب رئيس الاستئناف وقضاة المحكمة التجارية"، مبينا أن "المبنى الجديد للمحكمة تم إنشاؤه بمساهمة من قبل رابطة المصارف العراقية".