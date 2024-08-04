من ثلاث مراحل.. الداخلية تعلن عن الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية

2024-08-04 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية، مؤكدة الانتهاء من جميع الاستحضارات الخاصة بالخطة.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية تتكون من ثلاث مراحل، وهي مرحلة العمليات الاستباقية ومرحلة الفحص وتجريب القطعات على الأرض ومرحلة التنفيذ المباشر"، مؤكداً "الانتهاء من جميع الاستحضارات والإجراءات بالخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية".

وأشار إلى، أن "هنالك تنسيقاً مع دول الجوار، بشأن الزيارة الأربعينية، وآلية دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية".

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، عن استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنفيذ خطة تأمين الزيارة الأربعينية، فيما أشار الى أن الأجهزة الأمنية تعمل بحزم مع جميع الحركات الدينية المتطرفة ولن تسمح بوجودهم داخل الزيارة.